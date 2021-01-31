Полиция Брюсселя разогнала акцию протеста против карантина

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Брюсселя разогнала несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства в связи с коронавирусом. По информации телеканала RTBF, в манифестации участвовали около 400 человек, сообщает ТАСС.

Протестующие собрались у Северного вокзала Брюсселя, выкрикивали лозунги, требуя свободы перемещений, бросали петарды. На место событий были стянуты свыше 500 сотрудников полицейского спецназа, которые после предупреждений очистили площадь. Несколько десятков наиболее агрессивно настроенных манифестантов были арестованы.

Акция была организована на волне протестных настроений под влиянием беспорядков в соседних Нидерландах, где недовольные также выступают против карантина. Власти Брюсселя запретили ее проведение, более того, в течение последней недели полиция неоднократно обращалась к гражданам с призывами не только не участвовать в манифестации, но и во время нее не выходить на улицу в зоне Северного вокзала.

В Бельгии с октября 2020 года действует жесткий карантин, запрещены любые массовые собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая частные вечеринки, в гости разрешается приглашать не более одного человека под угрозой штрафа от 200 евро. В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, носить маски обязательно повсюду, с 22.00 до 6.00 действует комендантский час.-0-