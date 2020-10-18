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18 октября 2020, 11:58

Полиция Франции задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя

Фото Associated Press
Фото Associated Press

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает ТАСС.

Речь идет о женщине, которая входила в окружение совершившего нападение в департаменте Ивелин. Она помещена под стражу. Задержанная стала 11-м фигурантом расследования теракта.

Вечером 17 октября полицейские задержали исламского проповедника города Пантен (пригород Парижа). Информации о том, какие именно связи он поддерживал с убийцей, не приводится. До этого глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщал, что под стражей девять человек. По его словам, сводная сестра одного из задержанных, которая в настоящий момент разыскивается судом по террористическим преступлениям, примкнула в 2014 году к террористической группировке "Исламское государство". Два человека сами обратились в комиссариат, чтобы сообщить, что недавно имели контакты с подозреваемым, добавил прокурор.

16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога.

По данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса, он жаловался в комиссариат полиции.

На фоне случившегося власти Франции работают над более эффективной стратегией реагирования на угрозы, которые могут поступать учителям. Для этого премьер-министр Жан Кастекс 17 октября собрал главу МВД, его заместителя и министра образования. Правительство, по словам премьер-министра, "тесно работает со всем образовательным сообществом, чтобы как можно быстрее добиться конкретных действий".

Глава французского правительства также сообщил, что встретился с представителями сферы образования. "Государство выполнит взятые на себя обязательства, отвечая врагам самым решительным образом, - сказал Жан Кастекс. - Мы не откажемся от того, кем мы являемся - свободными и просвещенными гражданами единой и неделимой республики".-0-

Во Франции убийца учителя застрелен при задержанииВо Франции убийца учителя застрелен при задержании
Жестокое убийство произошло 16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс). Нападавший перерезал горло учителю истории рядом со школой, где тот преподавал. Затем он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен. Президент страны Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.

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