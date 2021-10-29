Полиция ФРГ предупреждает ультраправых о незаконности самоуправства на границе с Польшей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Германии предупреждает ультраправые группировки о незаконности самоуправства на границе с Польшей, сообщает Euronews.

В последние дни представители целого ряда экстремистских движений прибывают в землю Бранденбург, чтобы помешать въезду в страну нелегальных мигрантов. В полиции Германии заявляют, что действия ультраправых мешают стражам правопорядка.

"Охрана границы - дело государства. Мы выполняем свою работу, и количество остановленных нами людей является доказательством. Все эти акции сторонников ультраправой идеологии неприемлемы и, видимо, направлены на то, чтобы подорвать монополию государства на применение силы. Мы принимаем решительные меры против этого", - заявил официальный представитель федеральной полиции Германии Йенс Шобрански.

Ранее сообщалось, что полиция Бранденбурга на немецко-польской границе разогнала вооруженную группу из более 50 правых экстремистов, намеревавшихся препятствовать въезду в страну нелегальных мигрантов. По данным полиции, неонацисты приехали в район границы, последовав призыву правоэкстремистской группировки "Третий путь". Во время полицейской операции в районе города Губен у экстремистов были конфискованы дубинки, баллончики со слезоточивым газом, мачете и штык.

В Бранденбурге в октябре отмечено свыше 2,5 тыс. случаев несанкционированного въезда мигрантов с территории Польши. В основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Прежде всего нелегалы направляются в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания. В связи с наплывом мигрантов правительство ФРГ усилило охрану границы.-0-