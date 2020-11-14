Полиция ФРГ применила водометы во Франкфурте-на-Майне во время акции против карантина

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция ФРГ вынуждена была применить водометы во время антикарантинной акции, состоявшейся во Франкфурте-на-Майне в субботу, сообщает Hessenschau.

Демонстранты, собравшиеся в центре города и выступающие против ограничений, введенных для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом, не соблюдали социальную дистанцию, многие из них были без защитных масок. В связи с этим полиция приняла решение разогнать акцию. Многие протестующие проигнорировали призывы разойтись, поэтому полиция вынуждена была применить водометы.-0-