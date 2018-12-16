Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении на женщин в Нюрнберге

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Германии задержала подозреваемого в нападениях с ножом на трех женщин в Нюрнберге. Об этом сообщает ТАСС.

В совершении преступления подозревается 38-летний мужчина, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Подозреваемый 13 декабря вечером нанес ранения женщинам - случайным прохожим в Нюрнберге. О мотивах поступка злоумышленника пока информации нет.-0-