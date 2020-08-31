Полиция Гонконга конфисковала партию наркотиков на $22 млн

31 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Полиция Гонконга конфисковала крупнейшую в этом году партию наркотиков общим весом 178 кг, включая 82 кг героина. Об этом проинформировала в понедельник местная газета The Standard, сообщает ТАСС.

Наркотические вещества, среди которых также были метамфетамин и кетамин, были обнаружены в запечатанных коробках на складе в материковой части города. Они были расфасованы в несколько сотен бутылок от фруктовых соков. Общая стоимость нелегального товара по ценам черного рынка оценивается в $22 млн.

По этому делу задержаны двое подозреваемых - выходцы из Пакистана и Бангладеш. Следователи склонны полагать, что груз предназначался не для рынка Гонконга, а должен был проследовать транзитом через этот специальный административный район Китая в третью страну. Сотрудники правопорядка пытаются выйти на его отправителей и получателей.

В полиции также отмечают, что в условиях пандемии коронавируса наметился рост цен на наркотики, а международные синдикаты все чаще стали переправлять их крупными партиями, пряча среди легальных грузов.-0-