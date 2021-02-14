Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческая полиция применила в воскресенье слезоточивый газ против группы демонстрантов, выступающих против ношения медицинских масок и других ограничений, введенных в связи со всеобщим карантином в стране. Об этом сообщил греческий новостной портал newsit.gr.

По его сведениям, на центральной площади Синтагма собрались около 700 человек, которые выкрикивали лозунги против введенных ограничительных мер. Небольшая группа из числа участников акции хотела подойти к памятнику неизвестному солдату у стен парламента, однако полиция не дала им это сделать, применив слезоточивый газ. После этого демонстранты покинули площадь. От слезоточивого газа одной женщине стало плохо, и ее доставили в больницу на машине скорой помощи.

Для борьбы с распространением коронавируса в стране уже более трех месяцев действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. В январе правительство стало его немного ослаблять. Однако в связи с увеличением в последнее время суточного числа инфицированных коронавирусом премьер-министр объявил об ужесточении в период с 11 по 28 февраля мер усиленного карантина в Афинах и столичной области Аттика, включая окружающие ее острова. На этот период в Аттике вновь закрыты все виды образовательных учреждений, а также все виды розничной промтоварной торговли. Ношение защитной маски обязательно как в помещениях, так и на улице. За ее отсутствие нарушителям грозит штраф в €300.

Максимальный суточный прирост числа случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер выявляемое в сутки число случаев упало в конце января до 300-500, однако в начале февраля снова подскочило до 1,2-1,5 тыс.