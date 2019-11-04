Полиция Греции обнаружила в грузовом контейнере 41 мигранта

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Греции в грузовике-рефрижераторе полиция обнаружила 41 мигранта, сообщает Reuters .

Транспортное средство было остановлено на шоссе недалеко от города Ксанти для плановой проверки. По данным местной полиции, внутри грузового контейнера были обнаружены мигранты, в основном - граждане Афганистана. Уточняется, что система охлаждения в грузовике-рефрижераторе была отключена, поэтому никто из людей не пострадал.

Водитель грузовика арестован. Мигрантов доставили в ближайший полицейский участок для установления личностей.

23 октября в промышленной зоне в Грейсе (юго-восток Великобритании) в грузовике-рефрижераторе полиция обнаружила 39 замерзших тел мигрантов. Грузовик прибыл из Зебрюгге (Бельгия).

На юго-востоке Великобритании в грузовом контейнере найдены 39 тел Водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве, сейчас он находится под стражей.