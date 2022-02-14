Полиция Канады разогнала протестующих на границе с США

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост Амбассадор, который соединяет канадский Виндзор, провинция Онтарио, и американский Детройт, штат Мичиган, вновь открылся для движения поздно вечером 13 февраля. Канадская полиция разогнала протестующих, борющихся против принудительной вакцинации от COVID-19 и санитарных ограничений, и очистила сооружение от тяжелых грузовиков, сообщает Reuters.

Как сообщает Euronews, в Канаде уже четвертую неделю не утихают массовые протесты. Одним из наиболее значимых выступлений "Конвоя свободы" стал мост Амбассадор на границе с США. Как и некоторые другие переезды, он был заблокирован грузовым автотранспортом, однако Верховный суд постановил под угрозой конфискации убрать технику с одного из наиболее оживленных транспортных маршрутов. Мост Амбассадор обеспечивает четверть от общего объема торговли между США и Канадой.

В Оттаве протестующие сломали заграждение вокруг Национального военного мемориала - в правительстве заявляли, что демонстранты использовали памятник как туалет, поэтому проход по центральной площади Конфедерации был закрыт. По оценкам полиции, 12 февраля вечером у здания парламента собрались не менее 4 тыс. человек.

Из-за протестного движения в Оттаве и канадской провинции Онтарио объявлено чрезвычайное положение. Представители властей призывают участников и сторонников "Конвоя свободы" прекратить блокаду ключевых магистралей. Эти акции осудил ряд профсоюзов.

Некоторые активисты заявили, что не намерены прекращать протесты до полной отмены санитарных ограничений, которые они расценивают как нарушение базовых прав и свобод граждан. Поводом для протестов стало введение карантина для непривитых от коронавируса водителей грузовиков, прибывающих из США.-0-

Фото apnews.com