Полиция Капитолия оправдала действия застрелившего женщину в Конгрессе 6 января 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Капитолия США в рамках проведенного расследования оправдала действия сотрудника правоохранительных органов, от выстрела которого в ходе беспорядков на территории Конгресса 6 января погибла 35-летняя Эшли Бэббит. Итоги соответствующего внутреннего расследования были опубликованы на сайте этого самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которое в первую очередь отвечает за охрану Конгресса, сообщает ТАСС.





"Управление по установлению профессиональной ответственности полиции Капитолия определило, что поведение полицейского было законным и соответствовало политике ведомства, согласно которой полицейский может стрелять на поражение только в том случае, если он обоснованно считает, что эти действия необходимы для защиты человеческой жизни, включая собственную жизнь полицейского, или для защиты любого лица, которому непосредственно угрожает опасность получить серьезные увечья, - отмечается в документе. - В данном случае полицейский, личность которого не называется в целях его безопасности, не будет привлечен к внутренней дисциплинарной ответственности".





14 апреля аппарат прокурора столичного округа Колумбия и управление Минюста США по гражданским правам не стали возбуждать уголовное дело против этого полицейского. В июле экс-президент США Дональд Трамп заявил, что полиция Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов 6 января, убийство ветерана ВВС США Бэббит было неоправданным. Бывший президент также предложил провести более тщательное расследование обстоятельств гибели своей сторонницы.





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6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал нынешний президент Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.-0-