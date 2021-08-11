Полиция Литвы допрашивает задержанных на протестах, среди них есть женщины

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Вильнюсской полиции допрашивают задержанных за участие в акции протеста 10 августа, сообщает Delfi.

Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене заявила, что вопрос назначения мер пресечения будут решать позже. Все 26 задержанных находятся в камере предварительного заключения полиции Вильнюсского округа.

Представитель полиции Юлия Самороковская подтвердила, что в числе задержанных есть и женщины.

Отмечается, что во время беспорядков пострадали около 10 стражей правопорядка. О числе пострадавших среди протестующих не сообщается.

Ранее стало известно, что полиция Литвы начала досудебное расследование по факту организации беспорядков в Вильнюсе, виновным грозит до 6 лет ограничения свободы.-0-

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