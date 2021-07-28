Полиция Литвы начала расследование в отношении участников протеста против размещения мигрантов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Вильнюсского округа начала досудебное расследование в связи с акцией протеста против размещения нелегальных мигрантов, организованной жителями деревни Руднинкай, сообщает "Литовский курьер".

"Расследованием руководит Отдел расследования оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры", - сообщила представитель Генпрокуратуры Эвелина Мартинонене.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание в виде ареста или лишения свободы до пяти лет для лиц, которые организовали или спровоцировали группу людей к публичному насилию, уничтожению имущества или иным грубым нарушениям общественного порядка. Такой же срок грозит участникам беспорядков и нарушителям общественного порядка. Для тех, кто оказал сопротивление полиции, использовал огнестрельное оружие или взрывчатые вещества, срок лишения свободы увеличивается до шести лет.

Ранее МВД Литвы обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести следствие в отношении участников акции протеста в деревне Руднинкай. Глава МВД Агне Билотайте заявила, что следствие должно стать сигналом для протестующих, что за их действиями последует ответственность. "Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. Это является однозначным сигналом того, что за такими действиями последует ответственность", - цитирует главу МВД ТАСС.

В понедельник жители деревни Руднинкай блокировали дорогу, ведущую к полигону. Полиция силой разгоняла собравшихся, был применен слезоточивый газ. Местные жители протестовали против размещения на полигоне палаточного лагеря для мигрантов на 1,5 тыс. человек. В самой деревне проживает около 500 человек, они опасаются за свою безопасность.-0-