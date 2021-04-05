Полиция Лондона разогнала верующих во время богослужения в Страстную пятницу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона разогнала верующих, собравшихся на богослужение в Страстную пятницу в одной из столичных церквей, сообщает Euronews .

Во время мессы сотрудники правопорядка вошли в храм и потребовали от прихожан разойтись по домам. Они сослались на запрет массовых собраний и пригрозили штрафом в размере 200 фунтов стерлингов.

Повиновавшись, паства удалилась, не без возмущения. "Меры предосторожности были приняты, люди держались на расстоянии друг от друга, все были в масках", - рассказал Euronews один из присутствовавших.

"Конечно, я был оскорблен, ведь это самый важный день для нас, христиан", - не скрывает своего разочарования еще один молодой человек.

"Меня так удивило произошедшее! А как же наши права?" - заявила одна из прихожанок церкви.

Представители церкви обвинили полицейских в превышении полномочий. Стражи порядка в свою очередь заявили, что не все прихожане имели средства индивидуальной защиты и соблюдали дистанцию.

По закону, церковные обряды в Великобритании разрешены с участием большого числа людей при условии соблюдения санитарных требований.-0-