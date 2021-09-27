Полиция Лондона задержала более 50 экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне арестовали более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые заблокировали одну из самых важных автомагистралей M25 возле аэропорта Хитроу, сообщает Freenews.

Согласно заявлению полиции, некоторые из протестующий приклеили себя к асфальту, чтобы усложнить работу органов правопорядка.

"Были задержаны 53 человека. Мы работали над минимизацией перебоев в движении, освободили полосы там, где это было возможно, чтобы автомобили могли проезжать", - говорится в сообщении.

За последние десять дней протестующие неоднократно блокировали движение на одной из главных лондонских автомагистралей A25, создавая огромные пробки. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата, считая, что правительство не уделяет ей должного внимания. Полиция уже произвела около 300 арестов.-0-