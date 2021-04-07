Полиция Лондона задержала протестующих, разбивших окна в банке

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона арестовала семь человек, разбивших окна в здании штаб-квартиры банка Barclays, сообщает Reuters.

Климатические активисты группы Extinction Rebellion разбили окна молотками. По словам протестующих, эта акция была частью их "денежного восстания" против капиталистической системы.

Климатические активисты заявили, что банк Barclays инвестирует в деятельность, которая непосредственно способствует возникновению климатической и экологической катастрофы.

"Вам может не понравиться наша сегодняшняя акция, но я прошу вас сравнить трещину в окне с финансированием пожаров и затопления домов", - сказала активистка Софи Коуэн.

Действия против Barclays в деловом районе Канэри-Уорф были предприняты после того, как на прошлой неделе активисты брызнули черной краской на фасад Банка Англии в историческом финансовом центре Лондона.-0-