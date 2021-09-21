Полиция Мельбурна задержала более 60 человек на акции против ковидных ограничений

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне на акции протеста против вакцинации и карантина задержаны более 60 человек, сообщает телеканал 9News.

По данным телеканала, для разгона протестующих было задействовано свыше 500 полицейских из различных подразделений. Полиция использовала перцовый газ, резиновые дубинки, светошумовые гранаты и дымовые шашки. Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги, бросали в стражей порядка пиротехнику, камни и бутылки с водой. Во время демонстрации трое полицейских получили ранения, также был ранен журналист.

По словам комиссара полиции штата Виктория Шейна Паттона, после разгона акции правоохранительные органы проведут расследование, чтобы привлечь к ответственности всех нарушителей.

Как сообщает ТАСС, по оценкам полиции штата, в акции протеста участвовало не менее 2 тыс. человек. Они заблокировали движение в центральном деловом квартале города и перекрыли одну из главных автомагистралей Мельбурна, соединяющую город с западными пригородами.

Протесты продолжаются во втором по величине городе Австралии с 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли. По решению штата, строители должны в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса, чтобы вернуться к работе. После нескольких стычек протестующих с полицейскими 19 сентября правительство штата Виктория приняло решение приостановить работу всех строительных площадок на две недели, чтобы их работники могли сделать прививки. В результате несколько тысяч сотрудников отрасли с понедельника были отстранены от работы без сохранения заработной платы.-0-