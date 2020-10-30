Полиция Молдовы предостерегла оппозицию от вмешательства в процесс голосования

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Молдовы предостерегла представителей оппозиции от планов самостоятельно обеспечивать порядок на ряде избирательных участков в день выборов президента 1 ноября. Об этом заявил глава управления Генерального комиссариата полиции Александр Чобонаш, сообщает ТАСС.

"Предупреждаем определенных граждан, которые своими действиями могут нарушить порядок на избирательных участках. За препятствия волеизъявлению избирателей предусмотрены санкции", - сказал Александр Чобонаш, зачитав положения Избирательного кодекса и других законов. По его словам, полиция также подготовилась к необходимости эвакуировать автомобили, которыми могут намеренно блокировать подъезды к участкам.

"В день выборов будут сформированы группы по документированию, в которые будут включены офицеры уголовного розыска, следователи, сотрудники местных отделений полиции. По распоряжению генерального прокурора были назначены представители прокуратуры, которые также будут оперативно подключаться в случае необходимости", - уточнил представитель полиции.

Общественный порядок и безопасность на предстоящих президентских выборах в Молдове будут обеспечивать свыше 6 тыс. полицейских. Как заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Сергей Паю, правоохранители в день голосования будут отслеживать перемещение транспорта с вместимостью более восьми человек, а также регулярные рейсы автобусов по территории страны, чтобы обеспечить выполнение решения Центральной избирательной комиссии, которая запретила организованный подвоз избирателей. В этот день в стране будут курсировать только рейсовые автобусы.

Ранее лидер проевропейской Партии действия и солидарности Молдовы Майя Санду, которая является главным конкурентом на выборах действующего президента Игоря Додона, обвинила власти в намерении сфальсифицировать выборы на участках, которые будут открыты на правом берегу Днестра для молдаван, проживающих в непризнанном Приднестровье. Она пожаловалась руководству ЕС и пригрозила инициировать акции протеста. Другой кандидат в президенты, лидер молдавской оппозиционной "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе призвал собирать группы из "крепких мужчин", которые поедут в день выборов на участки, чтобы воспрепятствовать возможным нарушениям.

Игорь Додон, которого все опросы называют фаворитом выборов, отверг обвинения оппозиции, отметив, что за выборами будет следить максимальное количество наблюдателей и журналистов как от оппозиции, так и из-за рубежа, для которых власти, несмотря на ограничения в условиях пандемии, специально открыли въезд в республику.-0-