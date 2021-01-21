Полиция назвала вероятную причину смертельного пожара в Харькове

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доме престарелых на окраине Харькова, где сегодня произошел пожар, должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление могло начаться с газового счетчика. Такую версию озвучил во время внеочередного заседания правительства председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика. В настоящее время полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего. Также допрашиваем соарендатора дома, которая прооперирована. У её палаты дежурит полиция. Также установили собственника дома и проверяем его причастность к переоборудованию других его зданий - в заведения аналогичного типа. Сейчас уже установили один такой дом престарелых, где находится 24 человека. Он также работает без разрешительных документов», - цитирует Клименко официальный сайт Нацполиции.

Он также отметил, что, по показаниям свидетелей, во время пожара в доме находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров провел внеочередное заседание, в ходе которого создали Государственную комиссию для выяснения причин трагедии.

По поручению Президента возглавит Комиссию министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Кабинет Министров взял это дело под личный контроль.

Следователями полиции по факту трагедии открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленным законодательством условий пожарной безопасности, повлекшее гибель людей".

Зеленский поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове