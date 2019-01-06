Полиция не обнаружила угрозы в аэропорту Хитроу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона окончила проверку подозрительного багажа в терминале 2 аэропорта Хитроу. Соответствующее заявление было размещено 6 января на странице полиции Лондона в Twitter-аккаунте.
"Наши специалисты завершили проверку подозрительного предмета багажа. Ничего предосудительного. Терминал 2, закрытый полицией, скоро снова заработает", - говорится в заявлении.
Ранее полиция в своем Twitter сообщила, что проводит проверку в аэропорту Хитроу по причине находки подозрительного предмета.-0-
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