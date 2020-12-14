Полиция Нью-Йорка застрелила вооруженного мужчину во время рождественского концерта

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке полиция застрелила вооруженного мужчину, который открыл огонь во время рождественского концерта возле Кафедрального собора Св. Иоанна Богослова. Об этом сообщает FOX News.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши сказал, что инцидент произошел в воскресенье прямо у дверей церкви, где проходил рождественский концерт. Подозреваемый крикнул "убейте меня" и произвел несколько выстрелов.

Находящиеся на месте сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, произведя 15 выстрелов. В критическом состоянии мужчину доставили в больницу, где он позже скончался от полученных ран. В результате инцидента никто из прихожан собора не пострадал.

На месте происшествия полиция обнаружила два полуавтоматических пистолета и сумку, вероятно, принадлежащую стрелку. В ней находилась полная канистра с бензином, веревка, проволока, несколько ножей, Библия и лента.

Власти расследуют мотивы нападавшего. Личность преступника, у которого есть длительная криминальная история, пока не разглашается.-0-