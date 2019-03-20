Полиция Новой Зеландии 20 марта завершит идентификацию жертв терактов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче получили тела своих родных для погребения и, как ожидается, процедура идентификации всех жертв теракта будет закончена 20 марта до конца дня. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, выступая на брифинге для СМИ, передает ТАСС.

"На данный момент в процессе осмотра и идентификации жертв заняты порядка 120 человек: врачи, прозекторы и офицеры полиции, которые стараются все сделать как можно быстрее", - отметил комиссар.

Он также сообщил, что в совместном расследовании преступления заняты не только полиция и спецслужбы Новой Зеландии, но и федеральная полиция Австралии, ФБР США и спецслужбы ряда других стран мира.

"Это в полном смысле слова интернациональное расследование. Сейчас мы имеем полную поддержку правоохранительных и специальных служб США, Австралии и еще пяти стран мира, что позволит нам восстановить полную и исчерпывающую картину преступления для суда в кратчайшие сроки", - сказал Буш.-0-