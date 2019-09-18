Полиция Новой Зеландии изъяла партию марихуаны стоимостью более $3 млн

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Новой Зеландии изъяла крупную партию марихуаны на северо-западе Южного острова. Ее примерная стоимость на черном рынке превышает $3 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Во время масштабной антинаркотической операции в регионе Тасман проводились оперативно-следственные действия в одном из домов в сельской местности. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой подземный бункер, в котором находилась плантация марихуаны. Во время обыска было изъято большое количество огнестрельного оружия и готовые к продаже наркотики.-0-