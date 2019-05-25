Полиция обнаружила ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительным органам удалось обнаружить ДНК возможного исполнителя взрыва, произошедшего 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом сообщил телеканал
Телеканал подчеркивает, что "это не означает, что преступник был идентифицирован, а только то, что он оставил свой след".
Было обнаружено небольшое количество взрывчатки.
В расследовании взрыва принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов.-0-
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