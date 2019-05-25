Полиция обнаружила ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительным органам удалось обнаружить ДНК возможного исполнителя взрыва, произошедшего 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Расследование взрыва в Лионе ведут 90 следователей Следствие располагает десятками свидетельских показаний, и подтвердил ранее озвученную в СМИ версию о том, что бомба была взорвана дистанционно.

Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе Мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.

Телеканал подчеркивает, что "это не означает, что преступник был идентифицирован, а только то, что он оставил свой след".

Было обнаружено небольшое количество взрывчатки.

В расследовании взрыва принимают участие 90 следователей и 30 технических экспертов.-0-