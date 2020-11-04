Полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере Москвы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В полиции опровергли информацию о том, что в квартире на севере Москвы неизвестный захватил заложников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на Головинском шоссе неизвестный удерживает в одной из квартир людей и угрожает взрывом. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали.-0-