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СМИ Беларуси

Полиция оцепила дом в центре Лондона – проводит спецоперацию

В мире 27.03.2019 | 22:55
Фото ТАСС
Фото ТАСС

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники британской полиции перекрыли 27 марта две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По сообщению представителя Скотленд-ярда, мужчина 20-30 лет укрылся внутри здания, когда полиция пыталась его задержать, стал угрожать полицейским и заявил, что он вооружен огнестрельным оружием.

К зданию был направлен полицейский эксперт, специалист по кризисным переговорам.

На месте инцидента находятся вооруженные полицейские, в воздухе кружит вертолет. Полиция перекрыла улицы Кенсингтон-Черч-стрит и Кенсингтон-Хай-стрит.

События зарегистрированы в престижном районе Лондона - Южном Кенсингтоне. В нескольких сотнях метров от места инцидента находится Кенсингтонский дворец, резиденция принцев Уильяма и Гарри, улица Кенсингтон-парк-гарденc, на которой расположены особняки миллиардеров и посольства некоторых стран.-0-

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Теги
Великобритания, преступление, происшествия
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