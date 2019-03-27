Полиция оцепила дом в центре Лондона – проводит спецоперацию

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники британской полиции перекрыли 27 марта две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен. Об этом сообщила газета
По сообщению представителя Скотленд-ярда, мужчина 20-30 лет укрылся внутри здания, когда полиция пыталась его задержать, стал угрожать полицейским и заявил, что он вооружен огнестрельным оружием.
К зданию был направлен полицейский эксперт, специалист по кризисным переговорам.
На месте инцидента находятся вооруженные полицейские, в воздухе кружит вертолет. Полиция перекрыла улицы Кенсингтон-Черч-стрит и Кенсингтон-Хай-стрит.
События зарегистрированы в престижном районе Лондона - Южном Кенсингтоне. В нескольких сотнях метров от места инцидента находится Кенсингтонский дворец, резиденция принцев Уильяма и Гарри, улица Кенсингтон-парк-гарденc, на которой расположены особняки миллиардеров и посольства некоторых стран.-0-
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