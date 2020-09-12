Полиция Парижа задержала 200 человек во время манифестаций "желтых жилетов"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция и жандармерия задержали сегодня в Париже 200 человек при наведении порядка во время манифестаций "желтых жилетов", под стражу взяты 78 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейскую префектуру и прокуратуру города.

Во Франции проходит общенациональный день протеста "желтых жилетов", первый после завершения периода летних отпусков.

Сейчас беспорядки продолжаются в 17-м округе Парижа на западе города. В них, по данным телеканала CNews, участвуют от 80 до 100 человек.

Радикалы провоцируют полицию на проспекте Ваграм и площади Маршала Жюэна. Эти кварталы примерно в 20 минутах ходьбы от Елисейских полей. Манифестанты пытаются прорвать кордон полиции и пройти к площади Звезды и Елисейским полям, где демонстрации запрещены. Полиция широко применяет слезоточивый газ, пускает в ход дубинки. Большая часть проспекта Ваграм заполнена в настоящее время облаками газа.

Столкновения радикальных манифестантов с полицией проходят также в Лионе (центральная часть страны). Там стражи порядка оттеснили манифестантов из центра города, где должен финишировать один из этапов международной велогонки "Тур де Франс". Используя гранаты со слезоточивым газом, полиция держит манифестантов на дистанции от центральных улиц и площадей.

В Марселе манифестация проходит в районе Старого порта в центральной части города. По данным телеканала BFM, там также имели место отдельные стычки манифестантов с полицией.-0-