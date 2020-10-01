Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Афин

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации преподавателей, студентов и школьников в центре Афин, у стен парламента, сообщает ТАСС.

Как показал в прямом эфире греческий телеканал EPT-1, участники акции протеста, подошедшие с транспарантами к памятнику Неизвестному солдату, разбегаются в разные стороны от облака слезоточивого газа.

Сообщается, что до этого из колонны протестующих выделилась группа молодых людей, которая начала бросать в сторону отряда полицейского спецназа у памятника бутылки с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, из-за чего всем демонстрантам пришлось срочно покинуть площадь. В связи с маршем протеста в центре столицы ограничено движение по примыкающим к зданию парламента улицам.

Главное требование участников акции - принятие властями надлежащих мер для безопасной работы учебных заведений во время пандемии коронавируса, а также выделение дополнительных средств на образование. Преподаватели, в частности, требуют разгрузки учебных заведений, чтобы в школьных классах было не более 15 учеников, принятия новых учителей на вакантные места, а также найма достаточного персонала для уборки помещений.

Федерация работников среднего образования и Федерация учителей Греции объявили 1 октября трехчасовую забастовку с целью участия преподавателей в митинге в Афинах и марше к парламенту. Аналогичные акции протеста проводятся и в других городах страны.-0-