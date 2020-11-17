Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Афин

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов в центре Афин (Греция), два человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Участники манифестации собрались для митинга в 47-ю годовщину восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.

По сведениям греческой газеты "Катимерини", полицейский спецназ потребовал от собравшихся разойтись, а когда те не послушались, начал жестко разгонять собрание, которое проводила молодежная организация Компартии Греции (КПГ). Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По предварительным данным, в стычке получили ранения два человека, несколько активистов задержаны. Для обеспечения правопорядка в Афинах были мобилизованы около 5 тыс. правоохранителей, некоторые перемещались на бронированных водометах.

Ранее 17 ноября около 200 активистов Компартии Греции провели марш перед посольством США в Афинах в 47-ю годовщину студенческого восстания.

Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годах, однако в этом году власти запретили собрания и шествие к диппредставительству в связи с действующим с 7 по 30 ноября всеобщим карантином в стране.-0-