Полиция применила водометы против демонстрантов в Берлине

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Берлина применила водометы при разгоне демонстрантов у Бранденбургских ворот. В ответ протестующие стали забрасывать правоохранителей и сотрудников экстренных служб петардами, бутылками и дымовыми шашками, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Обстановка на демонстрации против введенных в связи с пандемией ограничительных мер возле Бранденбургских ворот в центре Берлина накалилась. Вначале полицейские обратились к демонстрантам, большинство из которых находятся на акции без масок, с призывом разойтись. Поскольку просьбы правоохранителей были проигнорированы, полиция была вынуждена применить водометы. Протестующие отказывались расходиться, затем начали забрасывать полицейских различными снарядами. В воздухе стоит резкий запах гари, сообщают очевидцы. Отмечаются единичные задержания, стражи порядка выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов. О пострадавших не сообщается.

Противники коронавирусных ограничений 17 ноября собрались на несколько массовых демонстраций в Берлине. Самая массовая акция наблюдается у Бранденбургских ворот. Из-за демонстраций многие улицы столицы Германии перекрыты стражами порядка, повсюду припаркованы десятки полицейских автомобилей, на дорогах пробки. Порядок в городе обеспечивают 2,2 тыс. полицейских.

Демонстрации приурочены к голосованию в Бундестаге и Бундесрате по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Парламентарии хотят согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Критики считают, что это, напротив, расширит полномочия Минздрава Германии. Нынешние ограничительные меры приняты правительством с главами федеральных земель без участия парламента.

Две недели назад на акции против карантинных ограничений в Лейпциге собрались не менее 20 тыс. демонстрантов. По данным полиции, 90% участников были без масок. Митинг был разогнан, отмечались стычки с полицией. Среди демонстрантов были группы неонацистов, рассказали правоохранители.

В Германии с 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.-0-