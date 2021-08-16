Полиция расследует причины взрыва в отеле Барселоны

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция расследует причины взрыва, который произошел сегодня днем в барселонском отеле Petit Palace, расположенном рядом с рынком Бокерия, сообщает газета El Periodico.По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас территория вокруг отеля оцеплена. Рядом дежурят пожарные машины.Полиция исключает, что происшествие было терактом. На данный момент основной версией является попадание заряда фейерверка, который проходил поблизости.-0-