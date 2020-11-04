Полиция разогнала демонстрантов, перекрывших железнодорожные пути в Лос-Анджелесе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция разогнала толпу демонстрантов, которая перекрыла железнодорожные пути в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Об этом сообщает полиция Лос-Анджелеса в своем Twitter.

Сообщается также о задержании демонстрантов. "Около 40 человек были задержаны за то, что они перекрыли железную дорогу и отказались разойтись, когда демонстрация была признана несанкционированной", - говорится в твите. Уточняется, что полицейские не обнаружили у задержанных оружие. О пострадавших при разгоне не сообщается.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Сейчас ведется подсчет голосов, победитель президентской гонки пока не определен.-0-

Полиция Сиэтла арестовывает демонстрантов, перекрывающих дороги после выборов