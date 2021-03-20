Полиция разогнала митинги против ограничений в связи с пандемией в трех городах Швеции

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы трех крупнейших городов Швеции - Стокгольма, Гётеборга и Мальмё - приняли в субботу решение о разгоне несанкционированных демонстраций против ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сайт полиции.

"Причина [разгона] заключается в том, что число участников превышает разрешенное для собраний количество - восемь человек", - говорится в сообщении.

Всего в акциях участвовало несколько сотен человек.

Предыдущая крупная акция протеста против ограничений в связи с пандемией прошла в Стокгольме 6 марта. Около 600 человек собрались на пощади Медборьярплатсен в столице Швеции на демонстрацию под названием "Марш тысяч людей за свободу и истину", об организации которой было объявлено в группе в Facebook. В результате акции пострадали шесть человек.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 744 272, умерли от осложнений инфекции 13 262 человека. В стране жителям было рекомендовано не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. Правительство ввело ограничения на число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов, требование защитных масок в транспорте в часы пик.-0-