Полиция разогнала протестующих в центре Еревана

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МВД Армении разогнали акцию у театра оперы в центре Еревана. Протестующие требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Также сообщается о задержаниях участников митинга.

После разгона митинга тяжело экипированные сотрудники спецподразделения МВД Армении сначала перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после чего, спустя короткий промежуток времени, выстроились в походные порядки и покинули площадь. Сейчас площадь пуста, однако на месте остается некоторое число сотрудников патрульной службы МВД страны.

11 ноября в Ереване прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны более 10 оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

9 ноября президент России, премьер-министр Армении и президент Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы.-0-

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