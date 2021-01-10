Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету.

По ее информации, в субботу вечером после 30-часового непрекращающегося снегопада сотни человек собрались в центре города, чтобы посмотреть на последствия самой сильной за последние полвека бури. Они пришли на одну из главных площадей, несмотря на призывы властей оставаться дома, не соблюдали меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

Вскоре они начали играть в снежки, выстроившись вокруг площади. В результате пришлось вмешаться полиции, которая заставила участников игры разойтись.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за стихии сильно пострадал Мадрид, где толщина снежного покрова превышала 50 см. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.-0-