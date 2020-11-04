Полиция Сиэтла арестовывает демонстрантов, перекрывающих дороги после выборов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители американского города Сиэтл (штат Вашингтон), вышедшие на демонстрацию в ночь после выборов в США, перекрыли дороги в городе. Как сообщает в Twitter местная полиция, восемь протестующих были арестованы.

"Восемь арестов было произведено сегодня за создание препятствий пешеходам и движению, нападение на офицера, неосторожное вождение и преступное причинение ущерба", - указывает полиция Сиэтла.

По данным правоохранителей, в городе проходили две демонстрации, участники одной из которых начали выставлять на проезжую часть заграждения и класть на дорогу гвозди. Сообщается об аресте мужчины, который бил молотком по паркомату. Также был задержан водитель автомобиля, проехавший через сооруженное правоохранителями заграждение.-0-