Полиция сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков в Алматы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административные здания и Департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются, сообщает ТАСС.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек в эфире телеканала "Хабар-24".

Салтанат Азирбек уточнила, что антитеррористическая операция продолжается в районе, где расположены административные здания. "В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов", - добавила она.

В ночь на четверг комендатура Алматы сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе. Также сообщается, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алматы. Алматинцам рассылают СМС-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции и просят всех оставаться в безопасном месте.-0-