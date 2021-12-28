Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе подростка

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция города Гарленд американского штата Техас задержала предполагаемого виновника стрельбы в магазине, в результате которой погибли три подростка. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник городской полиции Джефф Брайан проинформировал журналистов, что "мы задержали человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток". Он добавил, что полиция продолжает поиски водителя пикапа, на котором подозреваемый скрылся с места преступления. Имена жертв и подозреваемого не уточняются, погибшим было 14, 16 и 17 лет.

В ночь на 27 декабря неизвестный вошел в магазин в Гарленде и открыл огонь. Затем он покинул здание и сел в автомобиль, за рулем которого находился еще один человек. Причина произошедшего не установлена, однако представитель правоохранительных органов заявил, что данный инцидент не был похож на ограбление.-0-