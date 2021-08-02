Полиция Цюриха задержала более 80 экоактивистов, устроивших акцию протеста у банков

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Цюриха пресекла акцию протеста экоактивистов, заблокировавших в центре города входы в здания крупнейших банков Швейцарии - UBS и Credit Suisse. В полицейский участок для дальнейшего разбирательства доставлены 83 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную полицейскую службу.

"В общей сложности 83 человека (47 женщин и 36 мужчин) были задержаны и доставлены в полицейский участок", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ходе этой операции стражи порядка столкнулись с нестандартной ситуацией, поскольку некоторые экоактивисты расположились в гамаках на деревянных и бамбуковых конструкциях высотой в несколько метров. Чтобы спустить их на землю, полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей-высотников.

По данным телекомпании RTS, акцию протеста в Цюрихе устроили около 200 участников движения в защиту климата Земли Rise Up To Change. Они заблокировали утром входы в головные офисы UBS и Credit Suisse на площади Парадеплац, выразив таким образом протест против массированных инвестиций швейцарских финансовых институтов в нефть, газ и уголь. По мнению организаторов акции, эти финансовые институты ввиду подобных инвестиций несут ответственность за мировой климатический кризис.

Операция полиции по разблокированию доступа в здания банков началась после 8.00 (9.00 мск). За два часа это удалось сделать. Однако после полудня часть протестующих переместилась на знаменитую торговую улицу Банхофштрассе, что привело к временному прекращению движения трамваев.-0-