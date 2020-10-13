Полиция Туниса применила газ при разгоне протестующих

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тунисская полиция 13 октября использовала слезоточивый газ для разгона протестной акции местных жителей, проходившей в городе Сбейтла провинции Кассерин, расположенной на северо-западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

В течение нескольких последних дней в городе проходили демонстрации в знак протеста против действий местных властей по сносу отдельных зданий в центре Сбейтлы. В ночь на 13 октября при сносе одного из киосков погиб находившийся в нем мужчина. Уточняется, что он спал в павильоне, чтобы предотвратить операцию по уничтожению принадлежащего ему торгового объекта. Смерть мужчины и послужила причиной начала массовых протестов 13 октября.

Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что агрессивно настроенные протестующие подожгли автомобиль, принадлежащий коммунальным службам города, а также перевернули бульдозер, с помощью которого был снесен киоск. Кроме того, протестующие перекрыли городские дороги.

Пресс-секретарь Министерства обороны Туниса Мохамед Зекри рассказал, что по просьбе местных властей для обеспечения порядка и предотвращения нападений участников протестных акций на госучреждения в город введены подразделения национальной армии.

Полиция сообщила о начале расследования инцидента со сносом киоска, в результате которого погиб мужчина.-0-