Полиция Украины открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с захватом автобуса с заложниками в Луцке открыто уголовное производство. Личность злоумышленника установлена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области Украины.

"Производство открыто по ч.2 ст.147 УК Украины - "Захват заложников", но квалификация, конечно, может уточняться в соответствии с составом преступления", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина, личность которого установлена, на контакт не идет. Также в полиции подчеркнули, что его требования не содержат никакой конкретики. Укринформ сообщает, что преступник совершил два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

На фоне захвата заложников в Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Украины Арсений Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что держит ситуацию на личном контроле.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области был введен оперативный план "Заложник". В автобусе находятся, по разным сведениям, от 10 до 20 заложников. Никто не пострадал.-0-