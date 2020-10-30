Полиция в Бейруте применила слезоточивый газ против протестующих у посольства Франции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция разогнала сторонников исламистских организаций, устроивших акцию протеста рядом с посольством Франции в Бейруте (Ливан). Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты стали бросать в них камни и железные прутья. Несколько активистов задержаны.

Полицейские ранее перегородили движение по проспекту Абдаллы аль-Яффи на расстоянии примерно 500 м от дворца Снобар - резиденции французского посла. В результате колонны из нескольких сотен исламистов не смогли приблизиться к зданию дипмиссии.

Участники массовой акции протеста осудили публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Они скандировали лозунги в защиту ислама, называя президента Франции Эммануэля Макрона "врагом Аллаха".

29 октября премьер-министр Ливана Саад Харири решительно осудил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы, приведшее к гибели трех человек. "У терроризма нет религии, и мусульмане повсюду должны отвергнуть этот преступный акт, не имеющий ничего общего с исламом", - заявил премьер.

Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия были совершены в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде. Серия нападений произошла менее чем через две недели после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. 16 октября 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo в 2015 году. После случившегося президент Макрон предупредил, что французские власти развернут борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.-0-