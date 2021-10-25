Полиция в Германии разогнала правых экстремистов на границе с Польшей

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Бранденбурга на немецко-польской границе разогнала вооруженную группу из более 50 правых экстремистов, намеревавшихся препятствовать въезду в страну нелегальных мигрантов, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, неонацисты приехали в район границы, последовав призыву правоэкстремистской группировки "Третий путь". Часть из них была из Бранденбурга, другие прибыли в регион, в частности, из Саксонии, Мекленбурга - Передней Померании, Берлина и Баварии. Им было предписано покинуть пограничный район.

Во время полицейской операции в районе города Губен у экстремистов были конфискованы дубинки, баллончики со слезоточивым газом, мачете и штык.

Между тем в центре Губена состоялась ответная акция против правых экстремистов. Продолжавшийся 24 часа пикет прошел спокойно, сообщила полиция.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил об усилении охраны границы с Польшей. В приграничные регионы уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений, при необходимости контроль пограничной линии, проходящей по лесным массивам, будет еще усилен.

В Германии с начала августа наблюдается лавинообразный рост числа беженцев, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек. В федеральном профсоюзе полицейских в связи с этим предлагали ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей.-0-