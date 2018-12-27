Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь в городе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение на церковь в 21-м районе Вены, при котором пострадали пять монахов, не было терактом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полицию города.
По информации полиции, двое нападавших требовали у монахов ценные вещи и деньги. Преступники их связали и удерживали несколько часов. Место преступления оцеплено.
По данным правоохранителей, спецслужбы закончили осмотр здания и преступников в нем не нашли. Силы правопорядка по-прежнему держат церковь в оцеплении. Близлежащие улицы свободны для движения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.447 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.152 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.09 BYN
|2.14 BYN