Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь в городе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение на церковь в 21-м районе Вены, при котором пострадали пять монахов, не было терактом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полицию города.

По информации полиции, двое нападавших требовали у монахов ценные вещи и деньги. Преступники их связали и удерживали несколько часов. Место преступления оцеплено.

По данным правоохранителей, спецслужбы закончили осмотр здания и преступников в нем не нашли. Силы правопорядка по-прежнему держат церковь в оцеплении. Близлежащие улицы свободны для движения.-0-