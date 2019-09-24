Полиция выявила в российской школе подростка, планировавшего массовое убийство

24 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. МВД России за последнее время удалось обезвредить 29 вербовщиков в социальные группы так называемого А.У.Е. (пропагандирующие криминальную культуру), а также другие группы, выступающие за насилие в школах. Об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

"В последнее время появляются группы, в которых пропагандируется насилие в школах - скулшутинг, кибербуллинг, а также А.У.Е. В МВД РФ создали специальные оперативные группы по противодействию этим явлениям, и уже 29 вербовщиков в такие социальные группы, а по сути не социальные, а уголовные, в принципе, обезврежены", - сказал он.

Владимир Макаров сообщил, что только в текущем году несовершеннолетние, причисляющие себя к колумбайнерам, установлены в девяти регионах России: Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

Он напомнил историю керченского стрелка, его последователь был выявлен в российском Кирове. "Буквально на днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства", - рассказал представитель МВД.-0-