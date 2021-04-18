Полиция задержала 17 человек в Хельсинки на акции против ограничительных мер

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали в Хельсинки 17 человек на акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города.

"Сегодня была организована акция, о которой полиция не была уведомлена заранее. Собравшиеся не выполнили приказ полиции и не разошлись. Были задержаны 17 человек, 14 из них получили штрафы за неповиновение и за противодействие исполнению полицейскими служебных полномочий", - говорится в сообщении.

Акция проходила в центре города на Сенатской площади. В ведомстве пояснили, что, согласно действующим ограничениям, в столичном регионе запрещено собираться группами более шести человек, однако участники акции не соблюдали это требование.

Вторая акция, о которой полиции было сообщено заранее, состоялась у центрального железнодорожного вокзала. Предполагалось, что участвовать в ней будут только шесть человек, однако на месте собралось больше людей, в связи с чем стражи порядка были вынуждены остановить ее и приказали демонстрантам разойтись.

Предыдущие акции протеста проходили в Хельсинки 20 марта и 10 апреля, после них часть демонстрантов также были задержаны за несоблюдение правил собраний в условиях пандемии и получили штрафы.-0-