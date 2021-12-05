Полиция задержала 58 человек во время акций ковид-диссидентов в Берлине

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общей сложности 58 человек были задержаны в Берлине во время прошедших в субботу различных акций противников коронавирусных ограничений; пострадали два стража правопорядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полиции немецкой столицы.

"В общей сложности полицейские в ходе вчерашней операции задержали 58 человек - 22 женщины и 36 мужчин. Два сотрудника получили легкие травмы, но смогли продолжить работу", - говорится в сообщении правоохранительных органов. Правопорядок в Берлине обеспечивали около 650 полицейских.

В четверг и. о. канцлера Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами 16 федеральных земель, в которых также принял участие будущий глава правительства Олаф Шольц, объявила, что власти ФРГ договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Кроме того, согласно новым правилам, невакцинированным людям разрешат собираться только небольшой компанией: максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. Однако на детей данное нововведение не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Предполагается привлечь к кампании вакцинации работников аптек, чтобы сделать 30 млн прививок до конца декабря.-0-