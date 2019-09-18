Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве

18 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Полиция задержала мужчину, который заблокировал мост Метро в Киеве и угрожал взорвать его.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что злоумышленник сам вышел из автомобиля, когда к нему приблизились спецназовцы, и был задержан. Глава полиции Киева также сообщил, что задержанный - бывший военнослужащий, уволенный со службы три месяца тому назад. По данным СМИ, им оказался 42-летний Алексей Белько, который недавно сдал в полицию килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел случайно.

Фото УКРИНФОРМ

Сообщается, что полиция уже разрешила движение автомобилей по Набережному шоссе в районе моста.

На месте происшествия проводилась специальная операция, работали взрывотехнические подразделения, спецназовцы, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Правоохранители еще остаются на мосту и возле него. Взрывотехники проверяют автомобиль злоумышленника. Также возле моста продолжают дежурить катера скорой помощи и пожарная машина.-0-