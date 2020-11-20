Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина, который ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и удерживал девять человек в заложниках, задержан. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на главу департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", - сказал он.

Сегодня около 17.00 по местному времени в отделение микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси ворвался вооруженный мужчина и взял в заложники находившихся там работников организации. Их освобождение происходило поэтапно. Сначала злоумышленник отпустил четырех человек, а потом еще двух. Оставались еще трое.

Ранее мужчина озвучил свои требования: чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".-0-