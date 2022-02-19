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19 февраля 2022, 22:47

Полиция задержала около 150 человек на акции протеста в Оттаве за два дня

Фото Getty Images
Фото Getty Images

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 150 человек были задержаны во время акций протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция сообщает, что правоохранители стали использовать дубинки и химические вещества для усмирения протестующих, которые "ведут себя агрессивно". Также правоохранительные органы проинформировали, что среди протестующих есть дети.

Полиция организовала в Оттаве порядка 100 контрольно-пропускных пунктов, чтобы не допустить в город дополнительные силы протестующих. На подъездах к центру стоят патрульные машины, которые тормозят все транспортные средства и спрашивают у водителей цель их поездки. За периметр операции стражи порядка не пускают никого.-0-

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