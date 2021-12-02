Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудник службы безопасности ООН сообщил ТАСС, что "операция завершена". На странице полицейского управления города в социальных сетях отмечается, что посторонним следует избегать района происшествия, несмотря на задержание вооруженного мужчины.

Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры всемирной организации, вооружившись дробовиком. Полиция оцепила прилегающие улицы, на место прибыли сотрудники спецподразделений. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, белый мужчина в возрасте около 60 лет угрожал покончить с собой, полицейские убеждали его сдаться. По словам представителя генсека ООН, мужчина никак не связан с организацией, его мотивы неизвестны.-0-

Улица у штаб-квартиры ООН оцеплена из-за вооруженного мужчины